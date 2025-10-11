به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بازار‌های مشتقه و ابزار‌های نوین مالی بورس کالای ایران اعلام کرد: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد کامیونت فورس یکشنبه ۲۰ مهر به تعداد ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار قرارداد (حدود ۷۹۷ دستگاه) و با قیمت ۲،۵۴۹،۰۰۰ ریال در هر قرارداد (۱۰ هزار قرارداد معادل یک دستگاه خودرو) و به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال انجام می‌شود.

این عرضه فردا از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱ دوره پیش گشایش و ۱۱ الی ۱۲:۳۰ دوره عادی معاملات انجام شده و معاملات ثانویه آن نیز از تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۰ مهر ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.

در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نشود، متعهدین پذیره نویس مکلف به خرید اوراق باقیمانده به قیمت تعیین شده در بازار هستند. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نشود، متعهدین پذیره نویس مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهند بود.

قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه و تسویه معاملات در آخرین روز معاملاتی بر مبنای میانگین آخرین قیمت‌های کامیونت معامله شده در بورس کالا و یا آخرین قیمت استعلامی از مراجع مورد تأیید بورس کالا تعیین می‌شود.

ازآنجائی که عرضه اولیه به روش گشایش است و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، ممکن است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه در عرضه اولیه باشد، اما قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی قرار خواهد گرفت.