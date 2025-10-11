پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی از آغاز عملیات اجرایی ۴ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در حوزه انبوهسازی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، پیمان آرامون افزود: نهضت خانهسازی در آذربایجانغربی در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار دارد و با تلاشهای انجامشده، بیش از هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی تا دهه فجر امسال آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای این طرح در مناطق روستایی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۷۰۱ نفر در بخش مسکن روستایی تأیید نهایی شدهاند و اراضی مورد نیاز نیز تأمین و در اختیار بنیاد مسکن استان قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهارداشت در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۶۳۱ واحد در بخش مسکن حمایتی شهری، ۱۹ هزار و ۸۶۸ واحد در بخش روستایی و ۱۷ هزار و ۸۹۱ واحد در حوزه بازآفرینی شهری در دست اجراست.
به گفته آرامون، تاکنون هزار و ۹۸۶ هکتار زمین شهری و هزار و ۸۶۲ هکتار زمین روستایی برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن دراستان تأمین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: عملیات اجرایی ۴۰۰ هکتار از این اراضی به پایان رسیده و بیش از ۶۳۵ هکتار دیگر هم در حال اجراست.
آرامون همچنین از تکمیل بخشی از واحدهای باقیمانده مسکن مهر خبر داد و اضافه کرد: از ۶۳۶ واحد باقیمانده از سالهای گذشته، تاکنون ۲۴۲ واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.
وی با اشاره به عملکرد استان در صدور پروانههای ساختمانی گفت: آذربایجانغربی با تحقق ۱۰۰ درصدی در بخش صدور پروانههای طرحهای انبوهسازی نهضت ملی مسکن، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی¬ اظهارکرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی از طرحهای مختلف نهضت ملی مسکن شامل مسکن حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی، بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت در استان به متقاضیان تحویل داده شده است.