پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت وزیر بهداشت که امروز در نشست خبری خود با یکی از خبرنگاران درگیری لفظی پیدا کرده بود از خبرنگاران عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص هفته سلامت روان و نیز هفته پویش سلامت دهان و دندان به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.
اما در میانه نشست خبری، خبرنگار رکنا در خصوص پاسخ دادن معاون وزیر به سئوال اعتراض کرده و در نتیجه این درگیری لفظی حرفهایی از سوی معاون وزیر بهداشت خطاب به این خبرنگار بیان شد که زیبنده شان و جایگاه یک معاون وزیر نبود و این نوع بیان و کلماتی که بیان شد بازتاب زیادی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی داشت.
حالا معاون وزیر بهداشت ضمن توضیح درباره این حادثه با خبرنگاران دلجویی کرده و از این برخورد عذرخواهی کرد.