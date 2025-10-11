به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت امروز در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص هفته سلامت روان و نیز هفته پویش سلامت دهان و دندان به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

اما در میانه نشست خبری، خبرنگار رکنا در خصوص پاسخ دادن معاون وزیر به سئوال اعتراض کرده و در نتیجه این درگیری لفظی حرف‌هایی از سوی معاون وزیر بهداشت خطاب به این خبرنگار بیان شد که زیبنده شان و جایگاه یک معاون وزیر نبود و این نوع بیان و کلماتی که بیان شد بازتاب زیادی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی داشت.

حالا معاون وزیر بهداشت ضمن توضیح درباره این حادثه با خبرنگاران دلجویی کرده و از این برخورد عذرخواهی کرد.