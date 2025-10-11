به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،احسان پناهنده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دنا گفت: رویداد مدیریت فنی تاکستان پس از برداشت و فصل خواب در شهر سی‌سخت با حضور دکتر بیژن کاووسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش مناطق طبیعی استان فارس و پژوهشگر ارشد ملی در سطح کشور برای باغداران برگزار شد.

که یک برنامه آموزشی و علمی را داریم در خصوص عنوان رویداد روز انتقال یافته ها، اصول مدیریت فنی تاکستان و انگور را در پس از برداشت و فصل خواب ما خدمت کشاورزان و باغداران عزیز شهر سی سخت و حومه و شهرستان دنا و بعضا از باغداران در شهرستان های دیگه اینجا در این جلسه آموزشی حضور دارند هستیم.

وی افزود:این کارگاه آموزشی با هدف افزایش اطلاعات باغداران و آشنایی انها با روش های نوین باغداری و به تبع آن افزایش تولید در سالهای آینده برگزار شد.

سطح باغات انگور شهرستان دنا بالغ بر هزار و ۱۰۰ هکتار با تولید سالیانه بیش از ۱۶ هزار تن است.