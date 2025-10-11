به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: ۱۲ خورشیدی سه مگاواتی در سطح استان اصفهان امروز در شهرستان اردستان به‌صورت برخط و با دستور رییس‌جمهور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

محمد مرادی در حاشیه افتتاح این طرح‌ها افزود: این طرح‌ها با هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه و در قالب ۱۲ ساختگاه اجرا شده که پنج ساختگاه توسط بخش خصوصی و هفت ساختگاه هم توسط وزارت نیرو ساخته شده است.

وی گفت: با اجرای این نیروگاه‌ها تا امروز ۳۳۰ مگاوات برق وارد مدار استان شده است و تا این لحظه رتبه نخست کشوری را در احداث نیروگاه‌های خورشیدی داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان افزود: تا پایان سال جاری ۵۰ مگاوات دیگر برق در برنامه است، تا وارد مدار شود و امیدواریم بتوانیم با توسعه نیروگاه‌ها در راستای کاهش آلایندگی و رفع ناترازی انرژی گام برداریم.