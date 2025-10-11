بازرس کل استان در سفر یک روزه خود به شهرستان بانه ضمن رسیدگی به درخواست‌های مردم، پای صحبت تولید کنندگان و بازرگانان نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بازرس کل استان بر پیگیری مشکلات و چالش های سرمایه گذاران تا رسیدن به نتیجه تاکید کرد.

"هواسی" با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور گفت: به همین منظور این سفر انجام شده و در بین اقشار مختلف شهر بانه حضور پیدا کردیم و هدف دیدار با اقشار مختلف و شنیدن مشکلات و نقطه نظرات آنان بوده است.

وی با اشاره به نشست با فعالین اقتصادی و بازرگانان و برگزاری میز خدمت در مسجد جامع شهر بانه گفت: مشکلات بازرگانان و مردم شنیده شده و در کمترین زمان ممکن جلسه ای در استان برای حل مشکلات آنان با حضور فرماندار شهرستان بانه و نماینده اقشار مختلف برگزار می شود تا بتوان چاره ای برای حل مشکلات آنان پیدا کرد.

در ادامه این سفر علاوه بر شنیدن مشکلات کلی شهرستان مشکل یکی از واحدهای تولیدی در خصوص عدم اعطا تسهیلات و بلاتکلیفی هفت ماهه پیگیر شد و قول حل آن تا دو هفته اینده داده شد.