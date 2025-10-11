پخش زنده
مدیرعامل پیامرسان «بله» با اعلام اینکه هیچ خلأ امنیتی مهم در زیرساختهای این سکو شناسایی نشد، گفت: مشارکت در رویداد باگبانتی فرصتی برای ارزیابی اثربخشی اقدامات حفاظتی و تقویت اعتماد کاربران بود.
کاظم کیال، مدیرعامل پیامرسان «بله»، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از مشارکت این سکو در دومین رویداد باگ بانتی با هدف ارتقای زیرساختهای حفاظتی خبر داد و تأکید کرد: امنیت همیشه اولویت اول ما بوده و آزمونهای حفاظتی برای سنجش اثربخشی اقدامات انجامشده ضروری است.
مدیرعامل پیامرسان «بله» با اشاره به ساختار این رویداد گفت: در این رویداد، تیمهای حمله (باگبانترها و تیمهای قرمز) تلاش کردند آسیبپذیریها را شناسایی کنند، در حالی که سکوهایی مانند «بله» با استفاده از فناوریها و توانمندیهای خود از زیرساختهایشان دفاع میکنند.
کیال افزود: این حملات کنترلشده و هدفمند هستند و در نهایت منجر به ارتقای امنیت سکوها میشوند. امنیت هیچگاه صددرصدی نیست، اما این رویدادها فرصتی برای به چالش کشیدن تیمهای امنیتی و سنجش اثربخشی اقدامات آنها بود.
مدیرعامل «بله» با اشاره به گزارشهای دریافتی از این رویداد گفت: هیچ اشکال نرمافزاری یا خلأ امنیتی با درجه اهمیت بالا در زیرساختهای پیامرسان «بله» شناسایی یا گزارش نشد.
کیال درباره جایگاه پیامرسان «بله» گفت: در حال حاضر، «بله» بیش از ۱۳ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. مردم به این سکو اعتماد کردهاند و از امکاناتی مانند مکالمه متنی، تماس صوتی و تصویری، و خدمات سازمانی نظیر اطلاعرسانی کالابرگ، وضعیت برق، رهگیری مرسولات پستی و تراکنشهای بانکی استفاده میکنند.
مدیرعامل «بله» در پایان تأکید کرد: ما وظیفه داریم از دادههای مردم و سازمانها حفاظت کنیم. این اعتماد را باید قدر بدانیم و اقدامات جدی در راستای امنیت انجام دهیم. این رویداد نیز در همین مسیر برگزار شد و قطعاً اقدامات فوری و پیشگیرانه برای رفع مشکلات احتمالی در آینده انجام خواهد شد.