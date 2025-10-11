کاظم کیال، مدیرعامل پیام‌رسان «بله»، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از مشارکت این سکو در دومین رویداد باگ بانتی با هدف ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی خبر داد و تأکید کرد: امنیت همیشه اولویت اول ما بوده و آزمون‌های حفاظتی برای سنجش اثربخشی اقدامات انجام‌شده ضروری است.

مدیرعامل پیام‌رسان «بله» با اشاره به ساختار این رویداد گفت: در این رویداد، تیم‌های حمله (باگ‌بانتر‌ها و تیم‌های قرمز) تلاش کردند آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کنند، در حالی که سکو‌هایی مانند «بله» با استفاده از فناوری‌ها و توانمندی‌های خود از زیرساخت‌هایشان دفاع می‌کنند.

کیال افزود: این حملات کنترل‌شده و هدفمند هستند و در نهایت منجر به ارتقای امنیت سکو‌ها می‌شوند. امنیت هیچ‌گاه صددرصدی نیست، اما این رویداد‌ها فرصتی برای به چالش کشیدن تیم‌های امنیتی و سنجش اثربخشی اقدامات آنها بود.

مدیرعامل «بله» با اشاره به گزارش‌های دریافتی از این رویداد گفت: هیچ اشکال نر‌م‌افزاری یا خلأ امنیتی با درجه اهمیت بالا در زیرساخت‌های پیام‌رسان «بله» شناسایی یا گزارش نشد.

کیال درباره جایگاه پیام‌رسان «بله» گفت: در حال حاضر، «بله» بیش از ۱۳ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. مردم به این سکو اعتماد کرده‌اند و از امکاناتی مانند مکالمه متنی، تماس صوتی و تصویری، و خدمات سازمانی نظیر اطلاع‌رسانی کالابرگ، وضعیت برق، رهگیری مرسولات پستی و تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنند.

مدیرعامل «بله» در پایان تأکید کرد: ما وظیفه داریم از داده‌های مردم و سازمان‌ها حفاظت کنیم. این اعتماد را باید قدر بدانیم و اقدامات جدی در راستای امنیت انجام دهیم. این رویداد نیز در همین مسیر برگزار شد و قطعاً اقدامات فوری و پیشگیرانه برای رفع مشکلات احتمالی در آینده انجام خواهد شد.