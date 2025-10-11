به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا معصومی گفت : طی گشت و کنترل مستمر مامورین یگان حفاظت اداره کل در مناطق کوهستانی سرو و سیلوانا اروميه و پس از انجام کارهای اطلاعاتی و بررسی میدانی، دو نفر متخلف شناسایی و دستگیر کردند.



معصومی افزود: از متخلفین دو قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط گردید و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردید.



وی تاکید کرد:مشارکت همه مردم در حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست ضروری است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود از تخلفات صید و شکار، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی را با شماره تلفن‌ ۱۵۴۰ در میان بگذارند.