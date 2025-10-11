پخش زنده
محمد مهدی صالحی، رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: سازمان بازرسی بر ۲۳۲ دستگاه اجرایی نظارت دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد مهدی صالحی افزود: از مهمترین دستاوردهای این سازمان میتوان به ثبت چهار تالاب در استان با همکاری بنیاد مسکن و منابع طبیعی، حمایت از تولید و اشتغال از طریق تصویب تسهیلات تبصره ۱۸، و پرداخت ۸۵۸ فقره تسهیلات ازدواج و هزار و ۲۶۳ فقره تسهیلات فرزندآوری با همکاری بانک ملی اشاره کرد.
صالحی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی از آموزش مدیران تازهمنصوب بهعنوان اولویت اصلی خبر داد و گفت: این اقدام موجب کسب رتبه دوم کشوری در پیشگیری از جرایم شدهاست.
وی تصریح کرد: پیگیری جدی «جشنواره ملی شفافیت» و تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلفات اداری قدیمی شده و بهدلیل گذشت زمان، اثربخشی لازم را ندارند، مورد توجه استانداری کهگیلویه و بویراحمد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به معضل ترافیک شهری بهویژه در «بلوار رجا» خاطرنشان کرد: در شش ماه گذشته به دلیل بهرهبرداری از پل چهارم بشار و اتصال به سروک بار ترافیک در این بلوار بیشتر و تصادفات متعددی رخ داده است.
وی از معاونت عمرانی استانداری و شهرداری درخواست کرد برای ساماندهی وضعیت ترافیک و کاهش مشکلات در مناطق پرتردد و اطراف مدارس اقدام فوری انجام دهند