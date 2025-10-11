روزی جهانی برای به رسمیت شناختن تخم مرغ، این ماده غذایی ساده، اما مقوی و سالم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هر ساله، در روز جهانی تخم مرغ، مراقبان سلامت مدارس و مربیان بهداشت با روش‌های مختلفی از جمله تهیه اعلان و برگزاری برنامه سفره سالم در مدارس سعی می‌کنند تا دانش آموزان به اهمیت این ماده غذایی پی برده و در برنامه غذایی خود جای دهند.

شایسته کیهانپورکارشناس تغذیه و رژیم درمانی گفت: با توجه به اینکه کامل ترین، فراوان‌ترین و ارزان‌ترین غذای پروتئینی تخم مرغ است، یک روز جهانی برای آن در نظر گرفته شده است.

شایسته کیهان پور افزود: تخم مرغ همه اسید‌های آمینه ضروری و بالاترین کیفیت پروتئین را در مقایسه با گوشت، حبوبات و لبنیات دارد.

وی توصیه کرد:روزانه هر انسان سالم یک عدد تخم مرغ مصرف کند، اما افراد دارای فشارخون یا چربی خون باید، مصرف را در هفته به ۳ تا ۴ عدد برسانند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم که در برگزاری یکی از برنامه‌های روز جهانی تخم مرغ در دبیرستان دوره اول دخترانه هیئت امنایی شیخ کلینی ناحیه ۳ اصفهان حضور داشت گفت: استان اصفهان با تولید ۱۷۰ هزار تن تخم مرغ در سال، رتبه اول تولید این محصول را در کشور دارد.

وی افزود: افزون بر ۲۱۰ واحد مرغ تخم گذار با ظرفیت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه در استان اصفهان فعالیت دارند.

وی پیش بینی کرد، استان اصفهان امسال، افزایش ۴ تا ۵ درصدی را در تولید تخم مرغ داشته باشد.