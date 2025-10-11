پخش زنده
امروز: -
حزب الله اعلام کرد: باید با تجاوزها به لبنان مقابله شود و دولت لبنان باید به مسئولیتهای ملی خود در قبال مردمش عمل کرده و نقش خود را ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حزب الله اعلام کرد: حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی طی بامداد امروز به مسیر المصیلح - النجاریه در جنوب لبنان را محکوم میکنیم. این تجاوز در راستای حملات مکرر و عامدانه به غیرنظامیان و زیرساختهای اقتصادی و برای جلوگیری از بازگشت مردم به زندگی عادیشان صورت میگیرد.
به نقل از المیادین، حزب الله تصریح کرد: این تجاوزها علیه لبنان و مردم و حاکمیتش بیانگر زورگویی و جنایتهای مکرر صهیونیستی است. این تجاوز در مقابل دیدگان کشورهای ضامن توافق آتش بس و کمیته ناظر بر این توافق صورت میگیرد.
حزبالله خاطرنشان کرد که این تجاوز در سایه سکوت عربی، بین المللی و پوشش کامل آمریکایی انجام میشود و آمریکا به دشمن صهیونیستی به علت گسترش تجاوزاتش علیه لبنان و منطقه پاداش میدهد.
حزبالله افزود: این تجاوز ایجاب میکند که همه لبنانیها همبستگی ملی داشته باشند و نیز دولت لبنان موضع قاطعی داشته باشد که به سطح چالشها و تهدیدها برسد. این تجاوز تحرکات دیپلماتیک و سیاسی فشردهای را میطلبد و اینکه صدای لبنان در تمامی محافل عربی و بینالمللی بلند شود.
حزب الله اظهار کرد: این تجاوز همچنین میطلبد که شکایت فوری به شورای امنیت ارائه شود تا بر دشمن اسرائیلی برای توقف تجاوزاتش اعمال فشار شود. تجاوز نباید ادامه یابد و باید با آن مقابله شود و دولت لبنان باید به مسئولیتهای ملی خود در قبال مردمش عمل کند و نقش خود را ایفا کند.
حزب الله تصریح کرد: ما به مردم شریف و پایدار خود که با تجاوزها مقابله میکنند و بر حقشان نسبت به خاک خود و زندگی عزتمندانه تاکید دارند، درود میفرستیم.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی بین المصیلح و النجاریه؛ تجهیزات حفاری و بولدوزرها هدف قرار گرفتند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در این حملات یک تن به شهادت رسیده و هفت تن دیگر زخمی شدهاند. تلاشهایی نیز برای گشودن مسیر میان دو شهر صیدا و النبطیه پس از قطع این مسیر به دلیل حملات هوایی رژیم صهیونیستی در جریان است.
این حملات هوایی که توسط جنگندههای رژیم صهیونیستی به مسیر المصیلح در جنوب لبنان رخ داد، همزمان با عبور یک اتوبوس حمل و نقل سبزیجات بود که منجر به شهادت یک شهروند و زخمی شدن برادرش شد.
در این حملات، ۶ نمایشگاه بولدوزر و ابزارهای حفاری هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از تجهیزات به آتش کشیده شد.
بامداد امروز نیز پهپادهای رژیم صهیونیستی با بمبهای انفجاری مرکز شهرک عیتا الشعب در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.