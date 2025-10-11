بوشهر میزبان نمایشگاه ملی خرما

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هفتمین نمایشگاه ملی خرما و صنایع وابسته از ۲۰ آبان در بوشهر آغاز می‌شود.