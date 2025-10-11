بوشهر میزبان نمایشگاه ملی خرما
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هفتمین نمایشگاه ملی خرما و صنایع وابسته از ۲۰ آبان در بوشهر آغاز میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابوالقاسم محمدزاده بیان کرد: هفتمین نمایشگاه خرما و صنایع وابسته با حضور هیئتهای تجاری، بازرگانی و فعالان اقتصادی در عرصه تولید و فرآوری خرما از ۲۰ آبان در بوشهر آغاز به کار میکند.
وی افزود: همچنین همزمان با برگزاری نمایشگاه، جشنواره و میز خرما هم با همکاری شرکت نمایشگاههای بین المللی و اتاق بازرگانی برگزار میشود.
به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صمت استان، هفت استان تولید کننده خرما و در کنار آن استانهایی، چون تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، کردستان و کرمانشاه برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند.
وی اظهار کرد: در نمایشگاه ملی خرما آخرین فناوریها، فناوری و صنایع پیشرو در عرصه فرآوری و بستهبندی خرما ارائه میشود.
محمدزاده گفت: کارشناسانی از دانشگاههای استان، پارک علم و فناوری و نخبگان در نشست میز ملی خرما حضور خواهند داشت تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارهایی برای تولید، برداشت، فرآوری و بستهبندی بهتر خرما ارائه کنند.
اختتامیه این رویداد ۲۳ آبان خواهد بود.