\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u0646\u0635\u0631\u00bb \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0638\u0644\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u0645 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u0632\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u060c \u0639\u062f\u0627\u0644\u062a \u0648 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0641\u0627\u0631\u063a \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0637\u0647 \u0648 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0639\u0647\u062f \u0628\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n