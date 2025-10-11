پخش زنده
تیمهای ملی روئینگ مردان و زنان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم ویتنام شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از ۲۱ مهرماه در ویتنام آغاز میشود و ملیپوشان کشورمان از ۲۴ مهرماه به مصاف حریفان خود میروند.
تیمهای ملی مردان و زنان کشورمان امروز با بدرقه مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون عازم مسابقات شدند.
ترکیب تیم ملی مردان:
امیرحسین محمودپور، امیررضا عبدالی، سیدمسعود محمدی و محمدحسین حقی
سرمربی: افشین فرزام
مدیرفنی: روژکو وسولود
ترکیب تیم ملی زنان:
مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی
سرمربی: بهناز مرادخانی
مدیرفنی: آناستازیا
مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارد.