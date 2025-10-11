اعزام تیم‌های ملی روئینگ مردان و زنان ایران به ویتنام

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از ۲۱ مهرماه در ویتنام آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان از ۲۴ مهرماه به مصاف حریفان خود می‌روند.

تیم‌های ملی مردان و زنان کشورمان امروز با بدرقه مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون عازم مسابقات شدند.

ترکیب تیم ملی مردان:

امیرحسین محمودپور، امیررضا عبدالی، سیدمسعود محمدی و محمدحسین حقی

سرمربی: افشین فرزام

مدیرفنی: روژکو وسولود

ترکیب تیم ملی زنان:

مهسا جاور، زینب نوروزی، فاطمه مجلل و کیمیا زارعی

سرمربی: بهناز مرادخانی

مدیرفنی: آناستازیا

مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارد.