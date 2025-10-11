برای پیشگیری از انتقال بیماری به مرغداریهای صنعتی و روستایی چهار میلیون و ۱۵ هزار دُز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شش ماهه اول امسال تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل دامپزشکی استان در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی با توجه به مهاجرت زودهنگام پرندگان به تالاب میقان و احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد به استان گفت: برای پیشگیری از انتقال بیماری به مرغداریهای صنعتی و روستایی اقداماتی در این خصوص انجام شده است.
محمد فتاحی گفت: چهار میلیون و ۱۵ هزار دُز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شش ماهه اول امسال در استان تزریق و هشت هزار و ۵۴۰ مورد پایش و بازدید نظارتی از مرغداریها انجام شده است.
او افزود: همچنین برای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شش هزار و ۹۴۱ مورد نمونه برداری در استان انجام شده و تاکنون موردی از بیماری در استان گزارش نشده است.
مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه بیماری آنفولانزای پرندگان یک بیماری خطرناک و مشترک بین انسان و پرنده است و موجب تلفات و خسارات بسیار به مرغداریها میشود، از مرغداران و روستاییان خواست هرگونه تلفات در جمعیت طیور خود را به دامپزشکی گزارش دهند و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری اقدامات زیستی را رعایت کنند.