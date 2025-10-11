به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر کل دامپزشکی استان در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی با توجه به مهاجرت زودهنگام پرندگان به تالاب میقان و احتمال انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد به استان گفت: برای پیشگیری از انتقال بیماری به مرغداری‌های صنعتی و روستایی اقداماتی در این خصوص انجام شده است.

محمد فتاحی گفت: چهار میلیون و ۱۵ هزار دُز واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در شش ماهه اول امسال در استان تزریق و هشت هزار و ۵۴۰ مورد پایش و بازدید نظارتی از مرغداری‌ها انجام شده است.

او افزود: همچنین برای پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شش هزار و ۹۴۱ مورد نمونه برداری در استان انجام شده و تاکنون موردی از بیماری در استان گزارش نشده است.

مدیر کل دامپزشکی استان با اشاره به اینکه بیماری آنفولانزای پرندگان یک بیماری خطرناک و مشترک بین انسان و پرنده است و موجب تلفات و خسارات بسیار به مرغداری‌ها می‌شود، از مرغداران و روستاییان خواست هرگونه تلفات در جمعیت طیور خود را به دامپزشکی گزارش دهند و به منظور پیشگیری از شیوع بیماری اقدامات زیستی را رعایت کنند.