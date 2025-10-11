به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز مهاباد، در نشست ستاد خانواده و جمعیت مهاباد ضمن بحث و بررسی درباره راهکار‌های حمایت از خانواده‌ها، تأخیر در پرداخت تسهیلات حمایتی به عنوان یکی از موانع سیاست‌های جمعیتی عنوان شد.

پیگیری بیمه مادران باردار، واگذاری زمین برای واجدان شرایط طرح جوانی جمعیت، برگزاری دوره‌های آموزشی، برخورد با مراکز غیرقانونی سقط جنین و تلاش برای تأمین جهیزیه مدد جویان کمیته امدادامام خمینی و بهزیستی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

خسرو کردپور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد دراین نشست بر لزوم پیگیری مصوبات گذشته تاکیدکرد.