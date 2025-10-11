تیم فوتبال جوانان پرسپولیس بعد از ناکامی هفته گذشته، امروز به یک پیروزی پر گل دست پیدا کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان جوان در چارچوب دیدار‌های هفته یازدهم لیگ برتر تهران از ساعت ۱۵ امروز (شنبه)، در ورزشگاه بهار به مصاف تیم سفیر تهران رفتند.

شاگردان بهادر عبدی با ارائه یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه ۶ بر یک حریف خود را از پیش رو بردارند و در جدول رده‌بندی ۱۷ امتیازی شوند و خود را در نیمه بالایی جدول رقابت‌ها حفظ کنند.

محراب بادله، محمدامین شاهسونی (۲ گل)، امیر سینکایی، عرشیا همیالی و مهدی چشم به راه، گلزنان پرسپولیس در این مصاف بودند.

این پیروزی مقتدرانه در شرایطی به دست آمد که شاگردان عبدی با بدشانسی و اشتباهات عجیب داوری، در بازی گذشته موفق به کسب پیروزی نشده بودند.

دروازه‌بان تیم سفیر نیز در دقایق پایانی با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.