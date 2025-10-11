تمام ازدواج‌ها پیش از ثبت رسمی و همچنین تمام درخواست‌های طلاق پیش از طی مراحل قانونی، ملزم به گذراندن دوره‌های مشاوره تخصصی هستند.

استاندار البرز درتمام ازدواج‌ها پیش از ثبت رسمی و همچنین تمامی درخواست‌های طلاق پیش از طی مراحل قانونی، ملزم به گذراندن دوره‌های مشاوره تخصصی شوند.

او تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند. با اقدامات مشترک دستگاه‌های اجرایی و قضایی در سال‌های اخیر، آمار طلاق در استان روندی کاهشی داشته است و امیدواریم با مصوبه امروز، این روند تداوم یابد.

وی گفت: برگزاری منظم این جلسات و پیگیری مصوبات آن‌ها، بستر مناسبی برای تصمیم‌سازی‌های کلان و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند که نتیجه آن، ارتقای شاخص‌های توسعه در استان البرز خواهد بود.

عبداللهی در این جلسه با تأکید بر لزوم تسریع در روند ایجاد و توسعه گلخانه‌ها، از تشکیل کارگروه ویژه تسهیل در ایجاد گلخانه‌های استان خبر داد و گفت: ایجاد گلخانه‌ها علاوه بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موجب افزایش تولید، اشتغال‌زایی، صرفه‌جویی در مصرف آب و ارتقای بهره‌وری می‌شود.

استاندار البرز افزود: تمام فرآیندهای غیرضروری در صدور مجوزهای مرتبط با احداث گلخانه باید حذف شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون بروکراسی‌های طولانی، فعالیت خود را آغاز کنند. کارگروه ویژه‌ای نیز در استان تشکیل خواهد شد تا موانع موجود در مسیر ایجاد و توسعه گلخانه‌ها به‌صورت فوری برطرف شود.