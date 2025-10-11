به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی درمقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

پذیرش و فارغ التحصیلی نتایج مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پبوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.