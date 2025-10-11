پخش زنده
نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ماه ۱۴۰۴دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی درمقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
پذیرش و فارغ التحصیلی نتایج مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پبوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.org قرار گرفت.
ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز میشود و پذیرفته شدگان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.