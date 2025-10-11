به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات هندبال فارس گفت: این اردو با حضور ۲۱ بازیکن از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در تهران و زیر نظر «سائورا»، سرمربی پرتغالی تیم ملی، برگزار می شود.

او افزود: رویا نوروزی از شیراز و لیلا حسینی از کازرون، ۲ هندبالیست دعوت‌شده از استان فارس به این اردو هستند.

غلامشاهی با بیان به مصدومیت یکی دیگر از بازیکنان مطرح استان ادامه داد: زهرا فقیهی، که از بازیکنان ثابت تیم ملی است، به دلیل مصدومیت زانو دوران نقاهت را می‌گذراند.

رئیس هیات هندبال فارس بیان کرد: در صورت بهبودی زهرا فقیهی و همچنین زینب بذرافکن، سهم استان فارس در اردوی تیم ملی افزایش می‌یابد.

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، آرزو محمدی، ساناز رجبی، حانیه کریمی، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، مژگان قهرمانی، مینا وطن‌پرست، رویا نوروزی، شهرزاد نصوحی، فاطمه مریخ، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، فاطمه روزور، لیلا حسینی، نسترن گودرزی فراهانی، مائده عشاقی، حدیثه نوروزی و عطیه شهسواری دعوت‌شدگان به این اردو شده اند.