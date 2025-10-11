غلامحسین مظفری امروز در نشست با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: جمعیت مشهد از ۲۲ استان کشور بیشتر است ضمن آنکه از جمعیت شناور در قالب مسافر و زائر نیز برخوردار است از اینرو باید راهی برای جبران این عقب ماندگی پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

مظفری با تاکید بر تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی به جای گلایه‌مندی از اوضاع گفت: در بسیاری از شاخص‌ها با توجه به جمعیت شناوری که به مشهد سفر می‌کنند، عقب هستیم و این همت مضاعف مدیران دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: ۶۰ درصد اقتصاد استان وابسته به خدمات است و باید اقتصاد گردشگری و زیارت تقویت شود تا در کنار ارائه خدمات به مسافران و زائران؛ بهره اقتصادی نیز نصیب مردم شود.

وی با اشاره به اهمیت اختصاص خدمات و زیرساخت‌های مدرن درمانی و بهداشتی به مردم گفت: بخشی از نیاز‌ها را می‌توان از طریق خیرین تامین کرد و قسمت عمده منابع استانی بنا به ضرورت به بیمارستان‌ها و خرید آمبولانس اختصاص داده شده است که امیدواریم تا پایان امسال اعتبارات مربوطه تخصیص یابد.

مظفری بیان کرد: با نگاه مثبت مدیران در شورای توسعه و برنامه ریزی استان اعتبارات مورد نیاز به بخش بهداشت و درمان تخصیص یافته است که باقی نیاز‌ها باید از محل اعتبارات متوازن در اختیار نمایندگان مجلس و نشان‌دار کردن طرح‌ها تامین و رفع شوند.

وی ادامه داد: در آستانه سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی مقدمات کار‌ها در حال تنظیم است و دانشگاه علوم پزشکی هم باید موضوعات خود را اولویت بندی و در جلسه با دکتر پزشکیان تبیین کند.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: خلق ثروت با کسب درآمد ممکن است که البته باید در مراکز درمانی به خصوص بیمارستان‌های خودگردان، نهادینه شود. از سویی فرآیند جذب سلامت جویان خارجی در مشهد نیز نیازمند سازماندهی و به خصوص حذف واسطه گران است.

مظفری بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با قیمت‌های معمول و چه بسا کمتر به گردشگران خارجی خدمات سلامت ارائه می‌دهد و با توجه کثرت بیماران عراقی از میان جمع خدمات گیرندگان، مسئولان این کشور خواستار اعزام بیماران به طور مستقیم و بدون دخالت واسطه‌ها هستند.

۳۲ درصد از مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های مشهد خارج از این شهر زندگی می‌کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد نیز در این جلسه گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد هشت دانشکده دارد که دندانپزشکی، قدیمی‌ترین است، ۱۱ هزار دانشجو و هزار و ۱۰۰ استاد در پردیس مشترک دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد حضور دارند و دانشجویان در برخی از بیمارستان‌های آموزشی مشهد آموزش‌های بالینی را فرا می‌گیرند.

محمود محمدزاده شبستری اظهار کرد: در برنامه جدید وزارت بهداشت، بیمارستان شهید هاشمی نژاد به عنوان بیمارستان مستقل آموزشی شناخته شده است و قطب آموزشی جنوب شهر مشهد خواهد بود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته‌های عمومی، پایه، تخصصی و فوق تخصصی در بین کشور‌های منطقه خواهان دارد که بیشتر از عراق و افغانستان هستند.

وی تصریح کرد: دانشکده طب سنتی، بهداشت، پرستاری، داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی در پردیس مشترک مستقر و اساتید دانشکده‌های داروسازی و دندانپزشکی از دانشمندان یک درصد جهان هستند.

محمدزاده شبستری به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۲ درصد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های این دانشگاه از خارج مشهد هستند و هم اکنون علاوه بر بیماران داخل استان به استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و گلستان خدمات رسانی می‌کنند.

وی افزود: همچنین حدود ۵۵۰ هزار نفر از یک میلیون اتباع افغانستانی مقیم مشهد، پرونده بهداشتی دارند و به همراه بقیه اتباع از خدمات دانشگاه علوم پزشکی به صورت رایگان استفاده می‌کنند.

بودجه استان خالی از ۲۸ همت سرانه درمان اتباع خارجی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد نیز در این نشست با اشاره به جمعیت شناور این شهر ادامه داد: سرانه اتباع خارجی و زائران که ۲۸ همت برآورد شده است، در بودجه دیده نمی‌شود و ضمن آنکه ۲۶ همت سرانه جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از میانگین کشوری کمتر است.

علیرضا مسلم بیان کرد: حدود ۳۱ هزار میلیارد ریال مطالبات بیمه‌ای در خراسان رضوی وجود دارد که یک سوم آن مربوط به تامین اجتماعی و دو سوم مربوط به سازمان بیمه سلامت است. در ناوگان اورژانس هم با کمبود ۱۱۰ دستگاه مواجهیم که ۳۰ درصد را اورژانس کشور و ۳۰ درصد دیگر را دانشگاه علوم پزشکی مشهد تامین خواهد کرد و درخواست تامین اعتبار برای تهیه بقیه این کسری را داریم.

وی در پایان نیاز استان خراسان رضوی به ایجاد بیمارستان سیار ۳۲ تختخوابی در مواقع بحرانی را متذکر شد.