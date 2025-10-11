به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛یادواره شهدای گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد و شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور سرهنگ ایرج مولایی راد فرمانده گروه ۲۴ بعث نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.



سرهنگ نجفوند فرمانده تیپ تکاورحضرت مهدی(عج) نیروی زمینی سپاه گفت: در جنگ ۱۲ روزه ایران به هم جهان نشان داد که هیچ قدرتی توان مقابله با اتحاد و همبستگی ملت ایران را ندارد و پرچم ایران اسلامی همیشه سر بلند و بر افراشته است .

گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، ۱۷۸ شهید والامقام تقدیم انقلاب اسلامی کرده است .



