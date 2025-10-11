\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631\u060c \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062a\u062d\u0645\u0644 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6) \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f \u0645\u0633 \u0633\u0648\u0646\u06af\u0648\u0646 \u0628\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u062a \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f6 \u0628\u0631 \u06f2 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u067e\u0631\u06af\u0644\u060c \u0645\u0633 \u0633\u0648\u0646\u06af\u0648\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0631\u062f\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u062a\u062b\u0628\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644\u06cc \u062e\u0648\u062f\u060c \u062f\u0631 **\u0631\u062f\u0647 \u0646\u0647\u0645** \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0