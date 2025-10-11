رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک با توجه به ارائه پیشنهاد نرخ سرویس مدارس به شورای اسلامی در اسفند سال گذشته گفت: نرخ جدید ۱۴۰۴ خردادماه امسال بر روی سامانه سپند بارگذاری شد و اولیاء با مراجعه به این سامانه می‌توانند از نرخ و قرارداد کرایه سرویس مدارس مطلع شوند.

محمدحسین ساده وند رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک: نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس در سامانه سپند قابل مشاهده است. و نرخ پایه سرویس مدارس در سال جاری تا سه کیلومتر یک میلیون و ۱۸۸ هزار تومان برای پنج روز کاری است و به ازای هر کیلومتر که اضافه می‌شود، ۷۰ هزار تومان به این مبلغ افزوده می‌شود.

او با بیان اینکه به ازای روز‌هایی که کاهش یا افزایش می‌یابد و یا مدارسی که پنجشنبه‌ها تعطیل است، قیمت متفاوت و در قرارداد قید شده، گفت: برای معابر پُرترافیک نیز درصدی تعریف شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک ادامه داد: نرخ‌ها کارشناسی شده است و چنانچه شرکت و یا راننده‌ای از نرخ مصوب بیشتر دریافت کند تخلف محسوب شده و با آنها برخورد خواهد شد ضمن اینکه تعزیرات حکومتی نیز ورود خواهد کرد.

ساده وند گفت: خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را با سامانه ۳۴۱۳۰۵۰۰ گزارش دهند.