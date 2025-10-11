وزنهبرداری قهرمانی جهان؛
داوودی به نشان برنز یکضرب بسنده کرد
علی داوودی وزنهبردار دسته فوق سنگین ایران در مسابقات قهرمانی جهان با کسب نشان برنز یکضرب به کار خود در این رقابت ها پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر فورده نروژ، مسابقات دسته فوقسنگین (+۱۱۰ کیلوگرم) برگزار شد و علی داوودی، نایبقهرمان المپیک و جهان، توانست در حرکت یکضرب مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.
داوودی در نخستین حرکت خود در یکضرب روی وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی ناموفق بود، اما در دومین تلاش همان وزنه را با اقتدار مهار کرد. او در سومین حرکت برای بهبود جایگاه خود پشت وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی قرار گرفت، اما موفق به ثبت آن نشد و در نهایت با رکورد ۱۹۶ کیلوگرم، مدال برنز را از آن خود کرد.
داودی در نخستین حرکت دوضرب، پشت وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد، اما با ۲ چراغ قرمز داوران مواجه شد. او در ادامه نتوانست بر وزنه ۲۴۴ کیلوگرمی غلبه کند.
تلاش سوم ملیپوش تهرانی وزنه برداری برای مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی موفقیت آمیز نبود.
لالایان از ارمنستان دارنده یک طلا، دو نقره و یک برنز جهان و نقره المپیک با رکورد ۲۱۱ کیلوگرم در یک ضرب مدال طلا به دست آورد و با رکورد ۲۵۰ در دوضرب و مجموع ۴۶۱ کیلوگرم مدال های طلای دوضرب و مجموع را هم گرفت و قهرمان شد.
گور میناسیان از بحرین دارنده دو نقره و دو برنز جهان و یک نقره المپیک، در یک ضرب رکورد ۲۰۵ کیلوگرم را ثبت کرد و مدال نقره گرفت.
او در دوضرب با رکورد ۲۴۲ کیلوگرم و ثبت رکورد مجموع ۴۴۷ کیلوگرم مدال نقره دوضرب و مجموع گرفت.
وزنهبردار کره جنوبی با رکورد ۱۷۵ یک ضرب، ۲۳۵ دوضرب و مجموع ۴۱۰ کیلوگرم دو برنز دوضرب و مجموع را گرفت.