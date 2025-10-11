

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر فورده نروژ، مسابقات دسته فوق‌سنگین (+۱۱۰ کیلوگرم) برگزار شد و علی داوودی، نایب‌قهرمان المپیک و جهان، توانست در حرکت یک‌ضرب مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

داوودی در نخستین حرکت خود در یکضرب روی وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی ناموفق بود، اما در دومین تلاش همان وزنه را با اقتدار مهار کرد. او در سومین حرکت برای بهبود جایگاه خود پشت وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی قرار گرفت، اما موفق به ثبت آن نشد و در نهایت با رکورد ۱۹۶ کیلوگرم، مدال برنز را از آن خود کرد.

داودی در نخستین حرکت دوضرب، پشت وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی قرار گرفت و آن را بالای سر برد، اما با ۲ چراغ قرمز داوران مواجه شد. او در ادامه نتوانست بر وزنه ۲۴۴ کیلوگرمی غلبه کند.

تلاش سوم ملی‌پوش تهرانی وزنه برداری برای مهار وزنه ۲۴۶ کیلوگرمی موفقیت آمیز نبود.