

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر فورده نروژ، مسابقات دسته فوق‌سنگین (+۱۱۰ کیلوگرم) برگزار شد و علی داوودی، نایب‌قهرمان المپیک و جهان، توانست در حرکت یک‌ضرب مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد.

داوودی در نخستین حرکت خود روی وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی ناموفق بود، اما در دومین تلاش همان وزنه را با اقتدار مهار کرد. او در سومین حرکت برای بهبود جایگاه خود پشت وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی قرار گرفت، اما موفق به ثبت آن نشد و در نهایت با رکورد ۱۹۶ کیلوگرم، مدال برنز را از آن خود کرد.

در این دسته، ورازدات لالایان از ارمنستان، دارنده یک طلا، دو نقره و یک برنز جهان و نقره المپیک، با مهار وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی در حرکت یک‌ضرب، مدال طلا را کسب کرد.

گور میناسیان از بحرین، دارنده دو نقره و دو برنز جهان و نقره المپیک، با ثبت رکورد ۲۰۵ کیلوگرم، در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت.