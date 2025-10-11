به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: با کشت کلزا، گندم و جو که از عمده محصولات تولیدی در دارخوین میباشد، کشت پاییزه در این شهر آغاز شد.

جمشید اسلامیان با اشاره به اینکه سطح کشت پاییزه امسال در شهر دارخوین ۱۰ هزار هکتار است، ادامه داد: از این میزان ۶ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در دارخوین گندم، سه هزار هکتار کلزا و یک‌هزار هکتار جو است.

وی اظهار کرد: به دلیل تنش آبی، کشت پاییزه امسال فقط در زمین‌های کشاورزی دارخوین انجام شد و به دنبال راهی برای کشت این محصول در دیگر نقاط شهرستان هستیم.

شهرستان شادگان در جنوب خوزستان در انتهای حوضه رودخانه مارون- جراحی قرار دارد.



