به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد مرغداری برای عرضه خارج از شبکه ۹۸۸ کیلوگرم مرغ زنده به ارزش ۲۹۶ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه مرغ در شبکه به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی تصریح کرد: بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد مرغداری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.