دانش‌آموز نیک‌اندیش برخواری، با اقدامی تحسین‌برانگیز، پس‌انداز شخصی خود را به ساخت مدرسه اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در مراسم کلنگ‌زنی ۱۳ مدرسه و امضای قرارداد ساخت ۳ مدرسه جدید در شهرستان برخوار، محمد یاسین معینی، دانش‌آموز نیک‌اندیش این شهرستان، با اقدامی تحسین‌برانگیز ۲۰۰ میلیون ریال از پس‌انداز شخصی خود را به ساخت مدرسه اختصاص داد.

وی با وجود سن کم، با درک عمیق از اهمیت آموزش و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، تصمیم گرفت پس‌انداز خود را صرف آینده‌سازان این دیار کند.

مجتبی ملااحمدی رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، در این مراسم ضمن تقدیر از این اقدام، گفت: حرکت این دانش‌آموز جوان، الگویی الهام‌بخش برای همه ماست و نشان می‌دهد که فرهنگ مشارکت در توسعه آموزشی در نسل جدید به‌خوبی نهادینه شده است.