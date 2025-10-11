از امروز روند کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان و خطر سرمازدگی محصولات باغی و کشاورزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه شهر بوئین میاندشت در غرب اصفهان با ثبت دمای یک درجه زیر صفر سردترین نقطه استان است، افزود: از امروز روند کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان و خطر سرمازدگی محصولات باغی و کشاورزی وجود دارد.

لیلا امینی افزود: برای پنج روز آینده جوی پایدار در سطح استان مستقر بوده و آسمان صاف گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه بالای صفر می‌رسد.

به گفته وی، خور و بیابانک در شمال شرق استان اصفهان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین تقطه استان است.