به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاهین شهر و رییس این جشنواره گفت: با آغاز اجرای تئاتر‌های صحنه در تالار‌های شیخ بهایی و جم و نمایش‌های خیابانی در تماشاخانه‌های جم و بوستان رازی، علاقه مندان می‌توانند به صورت رایگان به تماشای این آثار هنری طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بنشینند.

سعید ابریشمی راد افزود: از ۴۵۰ اثر ارسال شده به دبیر خانه این جشنواره ۸۰ اثر در بخش صحنه، ۱۲۰ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۲۵۰ اثر در بخش نمایش نامه نویسی پذیرفته شد.

این جشنواره به صورت تخصصی برای اقتباس از ادبیات کهن و غنی ایرانی طراحی و اجرا می‌شود.

برگزیدگان این جشنواره ۲۴ مهر در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.