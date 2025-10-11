پخش زنده
دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس در شاهین شهر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاهین شهر و رییس این جشنواره گفت: با آغاز اجرای تئاترهای صحنه در تالارهای شیخ بهایی و جم و نمایشهای خیابانی در تماشاخانههای جم و بوستان رازی، علاقه مندان میتوانند به صورت رایگان به تماشای این آثار هنری طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بنشینند.
سعید ابریشمی راد افزود: از ۴۵۰ اثر ارسال شده به دبیر خانه این جشنواره ۸۰ اثر در بخش صحنه، ۱۲۰ اثر در بخش نمایش خیابانی و ۲۵۰ اثر در بخش نمایش نامه نویسی پذیرفته شد.
این جشنواره به صورت تخصصی برای اقتباس از ادبیات کهن و غنی ایرانی طراحی و اجرا میشود.
برگزیدگان این جشنواره ۲۴ مهر در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد.