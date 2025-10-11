«حسین سپهری» از سوی «سید حمید پورمحمدی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس امور برنامه و بودجه استان های سازمان برنامه و بودجه کشور در آیین معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، گفت: یکی از ویژگی های نظام «درآمد – هزینه» این است که گاهی امکان تحقق بخشی از درآمد حاصل نشود و باید درآمدهای جایگزین برای ادامه توسعه پیش بینی و وصول شود.

«امید علی پارسا» افزود: از آنجائیکه رقم هزینه ها و اعتبارات طرح های عمرانی در استان تهران زیادتر از سایر استان هاست، باید برای استان تهران، نظام درآمد – هزینه ای متفاوت است و بودجه ریزی متناسب دیده شود.

وی با اشاره آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها) افزود: آین آیین نامه، یک انقلاب و تحول بزرگ در نظام درآمد ـ هزینه استان ها ایجاد کرده تا اعتبارات هر استان بر اساس درآمدهای همان استان تخصیص و هدایت شود.

در ادامه «حسین سپهری» رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در سخنانی با اشاره اینکه باید فرصت خدمت به مردم شریف استان تهران را قدر دانست، افزود: برای رفع مشکلات و محرومیت ها به ویژه در شهرستان های تابعه استان تهران، از همه ظرفیت ها، بهره خواهیم برد.

وی افزود: استان تهران، درآمدی بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای کشور با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی را دارد ولی در تخصیص اعتبارات، جزو محروم ترین استان هاست و تلاش خواهیم کرد که میزان اعتبارات به ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اصلاح شود.

وی گفت: استان تهران، طرحهای نیمه تمام فروانی دارد که برای رفع عقب‌ماندگی و نابرابری در شهرستان ها، باید اعتبارات ویژه ای تخصیص یابد که طرح های عمرانی هر چه سریع تر به بهره برداری برسند تا پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.

وی با اشاره به پژوهشی که از شاخص توسعه یافتگی در ایران تهیه شده، گفت: در این مطالعه، تهران جزو استان های غیر برخوردار معرفی شده که یکی از دلائل آن نیز بهره مند نبودن از تمامی ظرفیت ها برای توسعه به شمار می رود.

«سپهری» افزود: بهره وری، مدیریت منابع و استفاده از ظرفیت های مختلف، استان تهران را به سمت توسعه متوازن هدایت خواهد کرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در این میان نقش راهبری را خواهد داشت.

«حشمت الله عسگری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در سخنانی با اشاره به نظام مسایل استان تهران و تفاوت چشمگیر قابلیت ها، مسائل و مشکلات آن با سایر استان ها افزود: بسیاری از مسایل و مشکلاتی که اکنون به چالش بزرگی تبدیل شده، انحراف از اهداف برنامه های توسعه گذشته بود که در چارچوب برنامه و قوانین آن حرکت نشده است.

وی یادآور شد: اکنون استان تهران شرایطی را تجربه می کند که باید مدیریت های سلیقه ای را کنار گذاشت و با استفاده از تجربایت گذشته و دانش نخبگان، به رشد اقتصادی اشاره شده در قانون توسعه هفتم دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه استان تهران یکی از محروم ترین استان ها کشور است خاطر نشان کرد: اداره کردن تهران با منابع درآمدی فعلی میسر نیست و با برنامه ریزی های صورت گرفته و بهره مندی از ظرفیت های قانونی تمامی بخشها، موفقیت بزرگی در کاهش عدم تعادل ها از جمله در حوزه آموزش و انرژی حاصل شد.

گفتنی است، در این مراسم، «حسین سپهری» به عنوان رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران معرفی شد. وی پیش از این، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی را برعهده داشت، همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه کشور از تلاش و زحمات «سید محمدرضا گلدانی» رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز قدردانی کرد.