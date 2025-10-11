به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی زارعی گفت: در راستای برنامه «حمایت ماندگار» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، طرح «قرار مهربانی» در این شهرستان اجرا و تیم سیار اهدای خون سازمان انتقال خون استان در شهرستان خاتم مستقر شد.

وی با اشاره به مشارکت قابل‌توجه بانوان تصریح کرد: حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از اهداکنندگان خون در این طرح بانوان هستند که نشان‌دهنده احساس مسئولیت و نقش مؤثر آنان در کمک به نجات جان بیماران است.

مدیر هلال‌احمر خاتم ضمن قدردانی از حمایت و همکاری مردم، ابراز امیدواری کرد که این روند تا پایان اجرای طرح ادامه یافته و گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ نوع‌دوستی و اهدای خون در جامعه برداشته شود.