\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u062c\u0634\u0646 \u0628\u0627\u062f\u0628\u0627\u062f\u06a9\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u06cc\u0648 \u062e\u0631\u0645 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u060c \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0622\u0633\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0646\u062f .\n