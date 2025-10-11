پخش زنده
امروز: -
همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، پس از شصت سال گونه مهاجر شبگرد مصری در گیلان مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شبگرد مصری، یکی از پرندگان مهاجر به ایران و از حیث پرنده نگری بسیار ارزشمند، که حدود شصت سال پیش در گیلان مشاهده شده بود و اکنون پس از شش دهه بار دیگر در استان مشاهده شد. این مشاهده نشاندهنده اهمیت زیستگاههای طبیعی گیلان برای پرندگان به ویژه گونههای مهاجر است.
شبگرد مصری یا شبگرد دشتی با اندازه ۲۵ سانتیمتر، دارای پر و بالی بسیار کمرنگتر و به طور محسوسی خاکی رنگتر از شبگرد معمولی است و در پرواز بالها و دمش بلندتر به نظر میآید.
زیستگاه این پرنده مناطق باز با بوتههای خشک پراکنده، جنگلهای تنک، زمینهای زراعی ناهموار است و روی زمین آشیانه میسازند. در گیلان دو گونه شبگرد معمولی و شبگرد مصری گزارش شده است.