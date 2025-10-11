رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های کوچک‌مقیاس نیز بتوانند با اطمینان بیشتری وارد حوزه اکتشاف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، سمیعی‌نژاددر نخستین جلسه شورای معاونان این سازمان، بر لزوم کاهش خطر فعالیت‌های اکتشافی به‌عنوان برنامه جدید ایمیدرو تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که خطر فعالیت‌های اکتشافی برای شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌مقیاس، کاهش یابد و ایمیدرو بتواند با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و اجرایی خود، از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، مشوق‌های لازم را فراهم کند.

وی افزود: سیاست‌گذاری ایمیدرو باید به نحوی باشد که شرکت‌ها و بخش خصوصی در بسته‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه با تأکید بر لزوم هماهنگی در اجرای طرح‌ها گفت: شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه باید طرح‌های جدید را با هماهنگی ایمیدرو پیش ببرند و در این مسیر توسعه زیرساخت‌ها و توجه به مسائل زیست‌محیطی را در اولویت قرار دهند.

سمیعی‌نژاد همچنین با اشاره به نقش تأثیرگذار ایمیدرو در اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، تصریح کرد: جایگاه این سازمان با مشارکت و همکاری نیروهای آن بازآفرینی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره بازنگری در اساسنامه ایمیدرو نیز گفت: هدف از این اقدام، تسهیل در دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی است تا زمینه جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت فعالیت‌های اکتشافی فراهم شود.