به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست ستاد انتخابات استان داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ها که مشمول قانون استعفا از مسولیت هستند باید از 21لغایت 27مهر 404 از مسولیت خود استعفا دهند واستعفای آنان هم پذیرفته شود

.معاون سیاسی اجتماعی استاندار کرمان امروز با اعلام این خبر در نشست ستاد انتخابات استان افزود با تشکیل کمیته های تخصصی انتخابات در استان برنامه ریزی لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه صورت گرفته است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان هم در این نشست با بیان اینکه مهمترین مولفه در برگزاری انتخابات نیروی انسانی است گفت: به منظور پشتیبانی و اجرای مطلوب انتخابات استان همه دستگاههای اجرایی آماده همکاری هستند .

خانم مهدوی از برنامه ریزی برای آموزش همه جانبه دست اندرکاران برگزاری انتخابات خبر داد .