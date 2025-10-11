به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار شهید نادر مهدوی (متولد ۱۳۴۲ در بوشهر) یکی از قهرمانان و فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق بود.

پس از انقلاب و شروع جنگ، به سپاه پیوست و به سرعت در بخش دریایی شناخته شد. در ۲۱ سالگی، گروهان دریایی ناو تیپ امیرالمؤمنین(ع) و سپس ناو گروه دریایی ذوالفقار را تأسیس کرد.

او با استفاده از قایق‌های تندرو و مین‌گذاری هوشمندانه، تاکتیک‌های نامتقارنی را علیه ناوهای سنگین آمریکایی و عراقی در خلیج فارس اجرا کرد.

بزرگترین اقدام او، طراحی عملیات مین‌گذاری بود که باعث انفجار نفتکش بریجتون در تیرماه ۱۳۶۶ شد و آمریکا را در خلیج فارس غافلگیر کرد. امام خمینی (ره) پس از این عملیات، از او بسیار خشنود شدند و پیشانی او را بوسیدند.

در ۱۶ مهر ۱۳۶۶، نادر مهدوی و ۸ نفر از یارانش در درگیری با بالگردهای آمریکایی در نزدیکی جزیره فارسی به شهادت رسیدند. پیکر او پس از اسارت و شکنجه شدید به ایران بازگردانده شد و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۶ مهرماه به عنوان روز نیروی دریایی سپاه پاسداران و روز بزرگداشت شهید نادر مهدوی نام‌گذاری شده است.