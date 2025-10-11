امروز در روستای جعفرآباد گرگان اهدای سند زمین ، آغاز اجرای طرح انتقال آب با لوله به همت جهاد کشاورزی و افتتاح طرح هادی از جمله اقداماتی بود که اهالی روستا را به ماندن و جلوگیری از مهاجرت ترغیب کرد.

روستاهای گلستان در مسیر توسعه و آبادانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز با برگزاری مراسمی ۱۰ جلد سند زمین‌های روستایی در روستای جعفر آباد بخش بهاران گرگان به صاحبان آنها اهداء شد.

همچنین یک دستگاه تراکتور به ارزش ۹۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری‌ها خریداری و در اختیا دهیاری روستای جعفر آباد قرار گرفت.

هزار جریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان هم گفت: عملیات اجرای طرح انتقال آب با لوله به طول ۶ کیلومتر و با اعتبار ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این روستا آغاز شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری گلستان از رشد ۱۸۰ درصدی اختصاص اعتبار به دهیاری‌های استان خبر داد.

ایزدپناه گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۶۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های استان واریز شده است.

همچنین مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از تکمیل زیرساخت‌های طرح هادی و آغاز روکش آسفالت در روستا‌های علی آباد کتول خبر داد و گفت: تا یک ماه دیگر، جاده‌های ۷ روستای دیگر در این شهرستان روکش آسفالت خواهند شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم در بازدید از روستای کردآباد گفت: اعتبارات ملی خوبی برای اجرای نهضت آسفالت و طرح هادی جذب کردیم.