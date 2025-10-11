‍ ‍

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: بیش از ۸ هزار دُز واکسن آنفولانزا در بازه زمانی دو ماهه در سطح شهرستان توزیع شده که دسترسی عمومی به این واکسن‌ها به زودی تکمیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

دکتر نسرین خارقانی مقدم، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون پیشگیرانه در آستانه فصل سرما، اظهار داشت: از تاریخ ۲۲ مردادماه تا ۱۵ مهرماه سال جاری، عملیات توزیع واکسن‌های آنفولانزا با هدف تأمین حداکثری نیاز شهروندان در دستور کار قرار داشت.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام شده توسط این معاونت، در این مدت زمان، در مجموع ۶ هزار و ۶۸۸ دُز واکسن هلندی چهار ظرفیتی و ۲۹۱ دُز واکسن ایرانی چهار ظرفیتی در بین مراکز توزیع شده است.

وی همچنین به توزیع موفقیت‌آمیز محموله جدید اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۱۳ دُز واکسن فرانسوی سه‌ ظرفیتی نیز توزیع شده است که اطمینان می‌دهیم اکثر داروخانه های شهرستان در هفته جاری محموله خود را دریافت و آماده ارائه خدمات به مردم خواهند بود.