توزیع بیش از ۸ هزار واکسن آنفولانزا در نیشابور
بیش از ۸ هزار واکسن آنفولانزا در نیشابور توزیع شد .
، مرکز خراسان رضوی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: بیش از ۸ هزار دُز واکسن آنفولانزا در بازه زمانی دو ماهه در سطح شهرستان توزیع شده که دسترسی عمومی به این واکسنها به زودی تکمیل میشود.
دکتر نسرین خارقانی مقدم، با اشاره به اهمیت واکسیناسیون پیشگیرانه در آستانه فصل سرما، اظهار داشت: از تاریخ ۲۲ مردادماه تا ۱۵ مهرماه سال جاری، عملیات توزیع واکسنهای آنفولانزا با هدف تأمین حداکثری نیاز شهروندان در دستور کار قرار داشت.
وی گفت: بر اساس آمار اعلام شده توسط این معاونت، در این مدت زمان، در مجموع ۶ هزار و ۶۸۸ دُز واکسن هلندی چهار ظرفیتی و ۲۹۱ دُز واکسن ایرانی چهار ظرفیتی در بین مراکز توزیع شده است.
وی همچنین به توزیع موفقیتآمیز محموله جدید اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۱۳ دُز واکسن فرانسوی سه ظرفیتی نیز توزیع شده است که اطمینان میدهیم اکثر داروخانه های شهرستان در هفته جاری محموله خود را دریافت و آماده ارائه خدمات به مردم خواهند بود.