به گزارش به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه ی سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به لرستان گفت:پیگیری برای تزریق اعتبار دوبرابری طرح راه‌آهن دورود به خرم‌آباد در دست اقدام است.

هوشنگ بازوند افزود:مبلغی برای این طرح در نظر گرفته‌ایم که دو برابر سال قبل است و در حال تزریق این منابع هستیم.



معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از طرح های عمرانی الیگودرز با تأکید بر تسریع در اجرای این طرح ها گفت: تصمیمات جدید ی برای توسعه ی راه‌ها، محور الیگودرز به داران اصفهان، راه‌آهن الیگودرز به ازنا، راه‌های روستایی و کمربندی دورود گرفته شده است .

بازوند با بیان اینکه ،این پیگیری‌ها در بودجه ی سال ۱۴۰۵ تأثیرگذار خواهد بود،افزود:این بازدید‌ها در آستانه ی تدوین بودجه سال آینده،نقطه ی عطفی برای لرستان است و مشاهده ی نقاط ضعف و نیازمندی‌های استان،در میزان بودجه ی تخصیصی سال آینده تأثیرگذار خواهد بود و همه تلاش خود را برای کسب حداکثر بودجه از دولت به کار خواهیم گرفت.



وی به طرح های راهسازی و راه‌آهن استان اشاره کرد و افزود:برای طرح راهسازی ۱۴ کیلومتر مسیر و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و برای راه‌آهن خرم‌آباد هم اعتبار جدیدی در نظر گرفته شده است.