به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، علی داودی پس از ناکامی در گرفتن مدال مجموع قهرمانی جهان، بیان کرد: اهل بهانه نیستم نمی‌دانم چه چیزی بگویم. ۱۰- ۱۵ روز پیش کتفم درد گرفت، امروز هم خودش را بیشتر نشان داد.

او ادامه داد: از عملکرد بسیار ضعیفم معذرت می‌خواهم و لایق شاد کردن دل مردم نبودم. با این حال قهرمانی تیم ایران در جهان را تبریک می‌گویم.

داودی در مورد نزدن وزنه‌های دوضرب گفت: دستم در تمرینات درد خیلی بدی گرفت که در آمادگی تاثیر گذار بود و هفت تا هشت کیلوگرم هم وزن کم کردم. البته اینها بهانه است و سرم پایین است. مردم از من راضی نیستند و ان شاءالله در مسابقات بعدی جبران می‌کنم. خودم در شوک هستم و حتی کلمات کنار هم قرار نمی‌گیرد.