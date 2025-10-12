به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ، در پی تنش آبی شدید در استان زنجان که بیش از ۳۵۰ روستا را تحت تأثیر قرار داده است، اقدامات گسترده‌ای برای احیای منابع آبی و بازگرداندن رونق به مزارع انجام شده است.

در گذشته، قنات‌های این منطقه که قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارند، منبع اصلی تأمین آب کشاورزی بوده‌اند، اما به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آب، بسیاری از آنها خشکیده و زمین‌های کشاورزی بی‌آب و علف شده‌اند.

اهالی منطقه اوچ داش با همکاری مسئولین، آستین همت را بالا زده و پروژه‌های احیای قنات‌های قدیمی را آغاز کرده‌اند. تاکنون با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و کمک‌های خودیاری روستاییان، بخش قابل توجهی از قنات‌ها بازسازی شده است. همچنین برای سال آینده نیز حدود ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. این اعتبارات از حقوق دولتی معادن و پیگیری‌های نماینده شهرستان تأمین شده است.

استان زنجان به منظور مقابله با بحران آب، ۳۶۳ کیلومتر کانال انتقال آب برای مزارع احداث کرده، ۸۳۰ کیلومتر انتقال آب به صورت لوله‌گذاری انجام داده و ۲۶۰ کیلومتر قنات را احیا نموده است.