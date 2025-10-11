مادر باغ گردوی قزوین با برداشت مکانیزه، روزانه سه تن گردوی مرغوب تولید می‌کند و چالش‌های سنتی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در حالی که برداشت گردو در بسیاری از باغات سنتی قزوین به پایان رسیده است، یک باغ ۴۰ هکتاری مکانیزه در کوهین با روشی متفاوت، روزانه ۳ تن گردوی مرغوب برداشت می‌کند.

این باغ که با کاشت ارقام تجاری دیرگل مانند «فرنو» و «فرانکت»، مشکلات حساسیت به سرمای باغات سنتی را از بین برده، حالا به قطب پیوندک‌گیری برای اصلاح نژاد باغات قدیمی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که سالانه ۶۰۰۰ اصله درخت سنتی استان با استفاده از ارقام این مجموعه، مجهز و اصلاح می‌شوند.

پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۵۰۰ هکتار از باغات قزوین، در مجموع ۴۰۰۰ تن محصول گردو با کیفیت از جمله مغزهای سفید و «فال کامل» به بازار عرضه کنند.