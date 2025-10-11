معاون وزیرکار:
نبود نیروی کار ماهر، مشکل اصلی تولید است
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه رتبه کشور در مهارت دانشآموختگان دانشگاهی ۱۳۵ در بین ۱۴۰ کشور است، گفت: پژوهشها نشان میدهد، نبود نیروی کار ماهر چالش اصلی کارخانهها در سالهای اخیر و آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، غلامحسین محمدی روز شنبه در مراسم اعطای مجوز مرکز آموزشی جوارکارگاهی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در تبریز افزود: در دنیا استراتژیهای توسعه صنعتی مختلفی وجود دارد که ردپای آنها در توسعه کشورها دیده میشود.
وی با بیان اینکه یکی از الگوهای توسعه کشورها، تمرکز بر روی بهرهوری است، خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ و ۹۹ و از زمانیکه استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفت و فشار بر روی سرمایهگذاری خارجی و داخلی بیشتر شد، کشورها، سرمایه گذاری بر روی بهرهوری و نیروی انسانی را آغاز کردند.
محمدی با اشاره به اینکه بهره وری یعنی با کالا و انرژی کمتر و از طریق ارتقاء مهارت و استفاده از فناوری، تولید را افزایش دهیم، گفت: این اتفاق نخواهد افتاد مگر با آموزش و به روز رسانی مهارت ها.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تاکید بر اهمیت آموزش و مهارت گفت: افزایش هر سال آموزش موجب افزایش ۱۰ درصدی درآمد میشود. او ادامه داد: توانمندسازی کارگران به افزایش درآمد آنها نیز منجر میشود زیرا آموزشهای مهارتی منجر به ارتقای و طبقه افراد می شود.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۴۰ درصد دانش آموختگان دانشگاهها بیکارند و از هر ۲ دانش آموخته، یک نفر کسر یا فقدان مهارت دارد، افزود: در سال ۱۳۹۲ برای حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار یک میلیون فرصت شغلی عرضه شده بود اما کمتر از ۶۰۰ هزار فرصت محقق شد که دلیل اصلی آن فقدان مهارت بود.
او ادامه داد: البته دلایل دیگری هم نظیر پایین بودن دستمزد و پیشی گرفتن دستمزد شغلهای کاذب در این امر دخیل بودند، کارفرمایان ایرانی در سال ۱۴۰۳ از نبود نیروی کار ماهر به عنوان چالش اصلی خود گزارش کردند، پژوهشها نیز نشان میدهد که نبود نیروی کار ماهر چالش اصلی کارخانهها در آینده خواهد بود چون نسل جدید کمتر دنبال مهارت سخت میروند.
محمدی تصریح کرد: در دنیا از هر ۱۰ کارگر ۶ نفر نیاز به بازآموزی مهارت دارند و برای اینکه شغل خود را حفظ کنند مهارت خود را باید به روز کنند. اگر به دنبال تربیت نیروی کار ماهر نباشیم بحران تعطیلی کارخانهها به علت نبود نیروی کار ماهر در سه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
رئیس سازمان آموزش فنی حرفهای کشور گفت: باید از همین حالا به فکر راه چاره بود و کارفرمایان باید در این زمینه سرمایهگذاری هوشمند انجام دهند. به گفته او، یکی از راههای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها به علت نبود نیروی کار ماهر، آموزشهای دوگانه است مثل آموزش استاد شاگردی، آموزش از طرف انجمنهای حرفهای، آموزش داخل کارخانهای و آموزش کارآموزی، ۹۰ درصد دورههای آموزش که موجب مهارت افزایی میشود باید از این مسیر بگذرد.
محمدی اضافه کرد: این نوع آموزش در دنیا سابقه هفتاد ساله دارد و در آلمان، چین، ژاپن و هند تجربه شده است و بیش از ۷۰ درصد نیروی کار در دنیا از طریق آموزش دوگانه جذب کارخانه ها میشوند. به گفته او، نرخ کشور در این ارتباط ۴۰ درصد است و برای رسیدن به متوسط جهانی باید آموزشهای دوگانه در بین کارفرمایان ترویج یابد.
وی به طرح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سوق دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای توانمندسازی کارگران اشاره کرد و افزود: این طرح، سرمایهگذاری هوشمند برای آینده است تا مانع از تعطیلی کسب و کارها و شرکتها شود، اگر شرکتی نیروی توانمند و ماهر نداشته باشد، دچار مشکل خواهد شد به همین جهت، ۸۰ درصد تامین مالی آموزش مهارت را باید کارفرمایان تقبل کنند.