به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس هیئت ووشو استان از آمادگی کامل تیم‌های جوانان برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر خبر داد و گفت: تیم‌های ووشوی قم در بخش بانوان و آقایان در لیگ برتر جوانان کشور حضور دارد و با توجه به حضور چندین ورزشکار عنوان دار و قهرمان در وزن‌های مختلف، امیدواریم برای نخستین بار تیم ووشوی جوانان قم موفق به رفتن روی سکو و کسب مدال در رقابت‌های لیگ برتر کشور شود.

جواد محمدزاده با اشاره به آغاز این رقابت‌ها از بیست و دوم مهرماه در آکادمی ملی فدراسیون ووشو گفت: مسابقات لیگ برتر با حضور ده تیم از سراسر کشور در رده سنی جوانان و به‌صورت رفت و برگشت در شش هفته پیگیری خواهد شد.

وی گفت: تیم قم با ۲۰ ورزشکار در دو بخش «تالو» و «ساندا» پس از حدود ۲ ماه تمرین منظم، آماده‌ی حضور در این رقابت‌ها است.

رئیس هیئت ووشو استان با اشاره به افتخارات ورزشکاران این رشته تصریح کرد: ووشو از مدال‌آورترین رشته‌های ورزشی استان است و تنها رشته‌ای است که در یک سال، دو دوره رقابت انتخابی تیم ملی را تجربه می‌کند.

محمدزاده گفت: از ابتدای سال تاکنون، ورزشکاران قم در مسابقات انتخابی تیم ملی موفق به کسب ۲۴ مدال در بخش بانوان و آقایان شده‌اند؛ در حالی‌که سال گذشته مجموع مدال‌های انتخابی تیم ملی ۲۱ عدد بود.

وی افزود: سال گذشته ووشوی قم با کسب ۳۴۰ مدال در رویداد‌های مختلف، یکی از پرافتخارترین رشته‌های ورزشی استان بود و از سال ۱۳۹۹ تاکنون، همواره در جمع هشت هیئت برتر کشور قرار دارد.

محمدزاده ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، نمایندگان قم بتوانند در رقابت‌های انتخابی تیم ملی از دوم آذرماه نیز نتایج درخشانی کسب کنند و راهی مسابقات بین‌المللی و بازی‌های آسیایی شوند.

