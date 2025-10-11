وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حافظ عصاره عرفان و معنویت ایرانی و اسلامی است.

سید عباس صالحی امشب در مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی افزود: حافظ فشرده قرن های متوالی از ایران قبل از اسلام و ایران بعد از اسلام بود و دیوان او خلاصه و عصاره فرهنگ عرفانی و معنوی است .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وجه دیگر حافظ را در کنار عارف بودن، حکیم و فیلسوف بودن دانست و تصریح کرد: حافظ برای سوالات مهم انسان امروز که سوالات معرفتی، هستی شناسانه و انسان شناسانه است پاسخ دارد و به بسیاری از دغدغه های انسان پاسخ می دهد که این پاسخ ها، شاعرانه و فیلسوفانه است

سید عباس صالحی، سبک زبانی، بیانی و ادبی حافظ را نیز منحصر به فرد خواند و گفت: کلام حافظ در زبان و ادبیات، بی مانند و اعجاز گونه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تفاوت حافظ با دیگر شاعران بزرگ جهان گفت: هر چند شاعرانی بوده اند که شهرت جهانی یافتند اما این شاعر در زمان خودش شهرت فراملی یافت و غزل های جهان گیرش به خراسان، ترکستان و هندوستان رسید و به مرور زمان علاوه بر شرق، جهان مغرب زمین نیز با شعر حافظ آشنا شد.

مراسم بزرگداشت حافظ ، امشب با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جمعی از مسوولان استانی، اساتید دانشگاه ، حافظ پژوهان ، محققان و جمعی از مردم شیراز در آرامگاه خواجه اهل راز برگزار شد.