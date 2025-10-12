پخش زنده
در پی قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ، معاون اول رئیسجمهور در پیامی، ضمن تبریک این قهرمانی مقتدرانه به ملت ایران تاکید کرد: دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام به شرح زیر است:
قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ در ادامه موفقیتهای چشمگیر ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ورزشی که باعث طنینانداز شدن نام پر افتخار ایران در عرصههای بینالملل شده است غرور ملی و شادی و شعف ملت ایران را در پی داشته است.
این پیروزی بزرگ و غرورآفرین را به مردم عزیز کشورم، کادر فنی، اعضای تیم ملی وزنهبرداری و جامعه ورزش صمیمانه تبریک میگویم.
صلابت توام با مهربانی، رقابت توام با دوستی، قدرت همراه با علو طبع اموری است که از ورزشکاران ما پهلوان میسازد که این خصلتهای نیک را در جوانان تیم ملی وزنهبرداری به وضوح دیدم.
دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار میکند.