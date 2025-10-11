تکواندوکاران کیش در دومین دوره مسابقات بین‌المللی جام کوکی‌وان، چند نشان رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین دوره مسابقات بین‌المللی جام کوکی‌وان به میزبانی اصفهان برگزار و تکواندوکاران کیش با درخشش در بخش‌های مختلف، موفق به کسب چند نشان رنگارنگ شدند.

در بخش نونهالان، مهدی سیف‌الهی در بخش تخصصی تیو یوپ چاگی به نشان نقره دست یافت و ماهان رنجکش دیگر نماینده کیش در همین بخش، نشان برنز را از آن خود کرد.

سلمان پورشیوایی سرمربی گری این دو ورزشکار را در مسابقات بر عهده داشت.

در بخش بزرگسالان، امیر رضا مهربان، مربی کیش، در بخش پومسه استاندارد انفرادی با اجرای دقیق و سطح فنی بالا، نشان طلا این دوره از مسابقات را کسب کرد.

علی گرشاسبی از کیش در بخش جوموک قدرتی، موفق به کسب نشان نقره شد.