به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی مشکلات پیلهوران استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متولی این امر در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر لزوم حمایت از پیلهوران به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی مرزنشین، گفت: تسهیل فعالیتهای قانونی پیلهوران، ساماندهی تجارت مرزی و رفع موانع اداری در اولویت برنامههای دولت در استان است.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به نقش مهم پیلهوران در رونق معیشت مرزنشینان و توسعه تجارت منطقهای، افزود: پیلهوران میتوانند با فعالیت شفاف و قانونمند، به بهبود جریان اقتصادی در مرزها و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه کمک کنند.
در این جلسه مهمترین مسائل و موانع پیشروی پیلهوران از جمله مشکلات مربوط به کارتهای پیلهوری، روند صادرات و واردات کالا، بروکراسیهای اداری و نحوه اجرای آییننامههای جدید مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.